«У меня есть силы». Гвардиола — о возможном продлении контракта с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о возможном продлении контракта с английским клубом.

«У меня есть силы. Я не собираюсь отвечать на этот вопрос. Конечно, я могу уйти хоть завтра. Один год в футболе – это очень большой срок. Я начинал с длинными волосами, и посмотрите, что получилось.

Я бы хотел, чтобы команда, набравшая 100 очков (в АПЛ), сохранилась навсегда. Время идёт, и, когда кто-то приходит и принимает одну позицию, у него есть определённые стандарты, игроки прибавляют и сдают. Не принимают позицию, иногда остаются, а иногда уходят. Это нормально», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Действующее соглашение испанского специалиста с «Манчестер Сити» рассчитано до лета 2025 года.