Экс-игрок Англии Кирон Дайер рассказал, что пересадка печени от донора спасла ему жизнь

Бывший футболист сборной Англии Кирон Дайер рассказал, что болел ПСХ (первичным склерозирующим холангитом) и пересадка печени от погибшего донора спасла ему жизнь.

«Когда мне впервые поставили диагноз, мои глаза были жёлтыми, а кожа — желтушной. ПСХ — это рубцевание трубок печени, вырабатывающих желчь. Если рубцы становятся настолько толстыми, желчь не может пройти по трубкам в печень и попадает в кровоток. Вот почему я пожелтел.

Несколько лет назад врачи впервые сказали, что у меня есть ПСХ, но они думали, что мне понадобится пересадка печени, когда мне будет около 60 или 70 лет.

Однако в прошлом году я появился на Sky Spots в качестве эксперта, и люди писали мне о моей желтухе и говорили, что у меня жёлтые глаза. Когда мне сказали, что мне нужна трансплантация в течение года, это стало шоком для меня, потому что я ожидал, что она будет сделана через 30 лет.

Я просто благодарен, что близкие погибшего донора узнали, что я болен. Я осознаю, что завишу от чужого несчастья, дающего мне шанс прожить долгую и счастливую жизнь. Моя самая большая надежда состоит в том, что, какую бы печень я ни получил, я буду этим человеком гордиться», — приводит слова Дайера Daily Mail.