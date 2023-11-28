Источник: «Манчестер Юнайтед» сделал запрос о трансфере Вернера из «РБ Лейпциг»

Английский «Манчестер Юнайтед» сделал запрос о трансфере нападающего Тимо Вернера из немецкого «РБ Лейпциг», сообщает Sky Sports.

Манкунианцы хотят подписать немецкого нападающего в зимнее трансферное окно, чтобы усилить атакующую линию команды.

В нынешнем сезоне 27-летний футболист сыграл за команду 13 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Трудовое соглашение с немецким клубом рассчитано до 30 июня 2026 года, а по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 20 млн.

Напомним, Вернер ранее уже выступал в английской Премьер-лиге, где играл за «Челси». Тимо перебрался в Лондон из «РБ Лейпциг», однако в Англии не получилось, и спустя два года игрок вернулся в Германию.