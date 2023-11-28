«Жирона» сыграла вничью с «Атлетиком» и утратила лидерство в чемпионате Испании

Завершился матч 14-го тура чемпионата Испании, в котором «Жирона» принимала «Атлетик». Встреча прошла в Жироне на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» и завершилась со счётом 1:1.

В составе «Жироны» гол забил украинский нападающий Виктор Цыганков. За «Атлетик» отличился Иньяки Уильямс.

Таким образом, «Жирона» прервала пятиматчевую победную серию в чемпионате Испании и утратила лидерство в лиге. Сейчас возглавляет турнирную таблицу Примеры «Реал», который набрал 35 очков и теперь опережает «Жирону» по дополнительным показателям.

«Жирона», в свою очередь, продлила беспроигрышную серию в Примере до четырёх матчей (две ничьих и две победы). На данный момент команда занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 25 очков.