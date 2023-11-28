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«Жирона» сыграла вничью с «Атлетиком» и утратила лидерство в чемпионате Испании

«Жирона» сыграла вничью с «Атлетиком» и утратила лидерство в чемпионате Испании
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Завершился матч 14-го тура чемпионата Испании, в котором «Жирона» принимала «Атлетик». Встреча прошла в Жироне на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» и завершилась со счётом 1:1.

В составе «Жироны» гол забил украинский нападающий Виктор Цыганков. За «Атлетик» отличился Иньяки Уильямс.

Таким образом, «Жирона» прервала пятиматчевую победную серию в чемпионате Испании и утратила лидерство в лиге. Сейчас возглавляет турнирную таблицу Примеры «Реал», который набрал 35 очков и теперь опережает «Жирону» по дополнительным показателям.

«Жирона», в свою очередь, продлила беспроигрышную серию в Примере до четырёх матчей (две ничьих и две победы). На данный момент команда занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 25 очков.

Испания - Примера . 14-й тур
27 ноября 2023, понедельник. 23:00 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
1 : 1
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Цыганков – 55'     1:1 Уильямс – 67'    
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