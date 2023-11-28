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Главный тренер «Жироны» назвал цель команды на текущий сезон

Главный тренер «Жироны» назвал цель команды на текущий сезон
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Главный тренер «Жироны» Мичел назвал цель команды на текущий сезон.

«У нас очень хороший состав. Мы готовы сражаться за еврокубки. Я очень верю в игроков, в их менталитет и в ежедневную работу. Мы можем провести исторический сезон», – приводит слова Мичела Catalunya Radio.

Напомним, закончился матч 14-го тура чемпионата Испании, в котором «Жирона» принимала «Атлетик». Встреча прошла в Жироне на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» и завершилась со счётом 1:1.

Таким образом, «Жирона» прервала пятиматчевую победную серию в чемпионате Испании и утратила лидерство в лиге. Сейчас возглавляет турнирную таблицу Примеры «Реал», который набрал 35 очков и теперь опережает «Жирону» по дополнительным показателям.

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