Источник: Конте сменит Аллегри на посту главного тренера «Ювентуса»

Бывший главный тренер «Ювентуса» Антонио Конте может вернуться в туринский клуб.

Как сообщает Radio Radio, итальянский специалист уже договорился с руководством «старой синьоры» по условиям соглашения. Конте возглавит «Ювентус» по окончании сезона-2023/2024 и сменит на посту главного тренера команды Массимилиано Аллегри.

Напомним, последним местом работы Антонио Конте был лондонский «Тоттенхэм». Итальянский специалист возглавлял английский клуб с 2021 по 2023 год. За свою тренерскую карьеру Конте выиграл восемь титулов: пять — с «Ювентусом», один — с «Интером» и ещё два — с «Челси».

На данный момент «Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 30 очков. Следующий матч команда сыграет с «Монцей».