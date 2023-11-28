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Криштиану Роналду отреагировал на выход Аль-Насра» в плей-офф азиатской Лиги чемпионов

Криштиану Роналду отреагировал на выход Аль-Насра» в плей-офф азиатской Лиги чемпионов
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Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал выход своей команды в плей-офф азиатской Лиги чемпионов. Напомним, в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов АФК «Аль-Наср» сыграл вничью с «Персеполисом» со счётом 0:0.

По итогам матча «Аль-Наср» набрал 13 очков после пяти встреч. Команда Криштиану Роналду сохранила первое место и досрочно прошла в плей-офф Лиги чемпионов АФК.

«Рад, что мы квалифицировались первыми в своей группе и провели 20 игр без поражений. Отличная командная работа», — написал Роналду в своей социальной сети.

Напомним, Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых забил 18 голов и сделал девять результативных передач.

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