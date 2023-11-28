Гвардиола: «Манчестер Сити» важно занять первое место в группе Лиги чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего матча с «РБ Лейпциг» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы должны либо победить, либо сыграть вничью. Первый этап квалификации пройден для обеих команд, и поздравляю «Лейпциг». Но важно финишировать первыми в группе, как для престижа, так и для того, чтобы провести ответный матч» 1/8 финала дома. Он не имеет решающего значения, но даёт нам небольшое преимущество.

Стадион всегда полон, и мы должны играть как можно лучше и создавать как можно больше моментов, чтобы зарядить энергией наших болельщиков. Команда играет очень хорошо, и, надеюсь, завтра болельщики смогут прийти и насладиться игрой», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.

Матч состоится 28 ноября, начало – 23:00 мск.

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