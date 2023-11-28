Стефано Пиоли — о матче с «Боруссией»: по-настоящему уверен в своих игроках

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о предстоящем матче с «Боруссией» (Дортмунд) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Это очень важная игра, поворотный момент в группе. Мы знаем всё о наших соперниках, которые являются сильной командой и могут создавать проблемы. Однако и у них могут возникнуть трудности. Нам нужно будет быть внимательными на протяжении 95 минут и понимать, когда нужно заканчивать игру, когда мы не владеем мячом. Когда мяч будет у нас, мы должны будем попытаться занять правильные позиции и найти нужные пространства.

Я хочу видеть команду, которая выкладывается на поле абсолютно во всём. Я по-настоящему уверен в своих игроках и уверен, что они меня не разочаруют. Они подготовлены и сосредоточены, и они знают, насколько важна эта игра и что мы подошли к ней правильно. Требуются сила, характер и желание, чтобы быть командой», — приводит слова Пиоли официальный сайт «Милана».

После четырёх туров «Милан» занимает третье место в группе F с пятью очками с «Боруссией» (7 очков), «ПСЖ» (6 очков) и «Ньюкаслом» (4 очка).