Жозе Моуринью: я родился футбольным бандитом

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился мыслями о перспективах своей команды после победы над «Удинезе» (3:1).

«Рома» почти гарантировала себе выход в 1/8 Лиги Европы. Меняются ли наши планы на сезон? Нет, потому что я всё ещё не убеждён в прочности нашей команды. Мы до сих пор подвергаемся влиянию наших успехов и поражений. Иногда это доставляет неприятные сюрпризы, поэтому я не хочу забегать вперёд. Я просто хочу сказать, что, когда восстановятся Ренату Саншеш и Крис Смоллинг – мы сможем показать всё, на что мы способны.

Как сделать так, чтобы наша команда преуспевала на выездах, как банда бандитов? Бандитом не становятся, им рождаются. Я родился футбольным бандитом и пытаюсь донести это до своих игроков – посмотрим, сработает ли это», — приводит слова Моуринью официальный сайт клуба.