Коке установил уникальный рекорд среди игроков мадридского «Атлетико»

«Атлетико» победил «Мальорку» (1:0) в 14-м туре Ла Лиги. Полузащитник мадридского клуба Коке вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 63-й минуте.

Эта игра стала для хавбека 600-й за «Атлетико» во всех турнирах. Он стал первым игроком в истории «матрасников», который достиг этой отметки, сообщает Opta Sport.

Второе место по количеству матчей за «Атлетико» занимает Аделардо Родригес (553).

Коке дебютировал за «Атлетико» в 2009 году. Он всю карьеру проводит в одном клубе. За это время он выиграл восемь трофеев: по два раза Ла Лигу, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. Ещё по одному – Кубок и Суперкубок Испании. За этот период футболист отметился 47 голами и 113 результативными передачами.

В этом сезоне Коке отметился двумя ассистами в 13 матчах за «Атлетико».