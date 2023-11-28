Луис де ла Фуэнте: «Барселона» не просила меня не выпускать Гави во втором матче

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о травме полузащитника «Барселоны» Гави.

«Барселона» не просила меня не выпускать Гави во втором матче. Насчёт RFEF я не знаю. Когда игроки с нами, мы думаем только о сборной. У нас была идея, что Гави сыграет только 45 минут во втором матче, но у Хесуса Наваса была травма. Мы отдали предпочтение здоровью игрока. Все игроки хотели сыграть во втором матче, а Гави — ещё больше. Он очень активен. Идея была в том, чтобы он сыграл в первой игре и 45 минут во второй. Если бы мы увидели, что у него травма, мы бы его заменили», — приводит слова Фуэнте AS.

19-летний Гави повредил крестообразную связку колена и боковой мениск в матче квалификации чемпионата Европы – 2024 с Грузией (3:1) и выбыл до конца сезона.

В нынешнем сезоне полузащитник сыграл 15 матчей, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.