Марко Розе: игра с «Манчестер Сити» очень важна для «РБ Лейпциг»

Главный тренер «РБ Лейпциг» Марко Розе высказался о предстоящем матче с «Манчестер Сити» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Это важная игра для нас — это Лига чемпионов. Мы не добились хорошего результата в субботу в Вольфсбурге, но мы думаем, что, по сути, сыграли хорошо. Однако нам чего-то не хватало, чтобы добиться хорошего результата.

Цель состоит в том, чтобы привнести всё это на поле завтра. Я говорю о последовательности и голоде. Это эталон абсолютного топ-уровня. Как мы будем выступать на этом уровне? Как мы подойдём к игре с «Сити»?» — приводит слова Розе официальный сайт «РБ Лейпциг».

После пяти туров «Лейпциг» занимает второе место в группе G с девятью очками с «Манчестер Сити» (12 очков), «Црвеной Звездой» (1 очко) и «Янг Бойз» (1 очко).