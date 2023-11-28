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Игрок «Крыльев Советов» Костанца подвёл итоги первой части сезона

Игрок «Крыльев Советов» Костанца подвёл итоги первой части сезона
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Игрок «Крыльев Советов» Фернандо Костанца подвёл итоги первой части сезона для самарской команды. По его мнению, «Крылья» хорошо провели первую половину сезона-2023/2024.

«Я думаю, первую половину сезона мы сыграли хорошо. Последняя игра была дома — мы не проиграли, выстояли. Это хороший результат для нас», — сказал Костанца в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, «Крылья Советов» располагаются на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков в 16 играх. По итогам 16 сыгранных туров в чемпионате России сменился лидер — теперь турнирную таблицу возглавляет «Зенит», имеющий в своём активе 33 очка. На второе место опустился «Краснодар» с 32 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (28 очков). В зоне вылета находится калининградская «Балтика» (12 очков). На последнем месте располагается футбольный клуб «Сочи» (10 очков).

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