Игрок «Крыльев Советов» Костанца подвёл итоги первой части сезона

Игрок «Крыльев Советов» Фернандо Костанца подвёл итоги первой части сезона для самарской команды. По его мнению, «Крылья» хорошо провели первую половину сезона-2023/2024.

«Я думаю, первую половину сезона мы сыграли хорошо. Последняя игра была дома — мы не проиграли, выстояли. Это хороший результат для нас», — сказал Костанца в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, «Крылья Советов» располагаются на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков в 16 играх. По итогам 16 сыгранных туров в чемпионате России сменился лидер — теперь турнирную таблицу возглавляет «Зенит», имеющий в своём активе 33 очка. На второе место опустился «Краснодар» с 32 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (28 очков). В зоне вылета находится калининградская «Балтика» (12 очков). На последнем месте располагается футбольный клуб «Сочи» (10 очков).