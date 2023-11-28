«Его время на исходе». Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола — о травме Де Брёйне

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ранее сказанные слова полузащитника «горожан» Кевина Де Брёйне о том, что он восстановится от травмы вскоре после Нового года.

«Если он сказал, что вернётся в январе, значит, так оно и есть. Я бы хотел, чтобы Кевин провёл с нами большую часть сезона. Если он говорит так, значит Новый год будет действительно счастливым для всех.

Однако я не думаю, что такая длительная пауза без футбола пойдёт Кевину на пользу. Ему уже не 21 год. К сожалению, его время на исходе. Сейчас он травмирован, но должен грамотно отнестись к восстановлению и подготовке. Мы не ждём, что уже через неделю после реабилитации он будет полностью готов. Нам предстоит начать всё сначала и двигаться шаг за шагом. В этом смысле скамейка запасных — отличный вариант», — приводит слова Гвардиолы City Xtra.

Напомним, Де Брёйне получил тяжёлую травму в начале нынешнего сезона. Изначально сообщалось, что футболист может пропустить три-четыре месяца.