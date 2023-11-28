Невилл — о Кобби Майну: он выглядит как игрок «Манчестер Сити»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о полузащитнике «красных дьяволов» Кобби Майну.

«Это самый большой комплимент, который я могу ему сделать, и мне больно это говорить, но я надеюсь, что меня поймут правильно. Кобби выглядел как игрок «Манчестер Сити». Когда я наблюдал за ним, то думал, что такого игрока в своей команде хотел бы видеть Пеп Гвардиола. Ему только 18 лет, и впереди Кобби ждут сложные вызовы, он пройдёт через взлёты и падения, в команду придут и другие игроки, но он был очень, очень хорош», — приводит слова Невилла издание Mirror.

Майну находится в системе «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 800 тысяч.