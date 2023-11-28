Созин: это к лучшему для «Краснодара», что он оступился и отстал от «Зенита»

Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин высказался о новом витке чемпионской гонки «Зенита» и «Краснодара» в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024. Команда из Санкт-Петербурга обошла краснодарцев в турнирной таблице.

«Да, «Краснодар» сыграл слабо, но уже много раз говорили: сложно команде, которая никогда не выигрывала титул, закрепиться на первом месте. Это к лучшему, причём для самого «Краснодара», что он оступился и чуть отстал от «Зенита»: на втором месте на них будет меньше давления. Прекратятся вопросы «а сколько там очков от «Зенита». И вот тогда, в более спокойной обстановке, они борьбу «Зениту» навяжут. И я не удивлюсь, если его дожмут», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».