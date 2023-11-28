Управляющий директор «Боруссии» Дортмунд: конкурент нашего клуба не «Реал», а Netflix

Управляющий директор дортмундской «Боруссии» Карстен Крамер поделился мнением о развитии футбола.

«Футбол тесно связан с традициями и историей. Например, в Формуле-1 меньше оглядываются назад. В автомобильном спорте должны сделать следующий шаг в сторону улучшения комфорта. В футболе дела обстоят иначе, он должен прогрессировать. В конце концов, нашим конкурентом является не мадридский «Реал», а Netflix, или любое другое занятие, за которым люди проводят время. Мы должны быть уверены в том, что новое поколение по-прежнему заинтересовано в том, чтобы смотреть футбол», — приводит слова Крамера Neue Zurcher Zeitung.

Напомним, сегодня, 28 ноября, в матче Лиги чемпионов «Боруссия» сыграет с «Миланом». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.