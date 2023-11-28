«Балтика» — «Локомотив»: во сколько начнётся матч Кубка, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 28 ноября, «Балтика» встретится с «Локомотивом» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Команды сыграют на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра матча выступит Сергей Чебан из Москвы. Время начала игры — в 18:15 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В матче первого круга Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Локомотив» обыграл «Балтику» со счётом 3:2. В сентябре 2019 года команды встречались на стадии 1/16 финала Кубка России, тогда победу одержали калининградцы (1:1, 5:4 — по пенальти).

В последних пяти матчах с учётом всех соревнований «Балтика» одержала только одну победу — над «Ахматом» (4:1) на групповом этапе Кубка России. «Локомотив» в пяти последних матчах выиграл дважды — у «Ахмата» (2:1) в РПЛ и у «Рубина» (3:0) в Кубке.