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«Балтика» — «Локомотив»: во сколько начнётся матч Кубка, где смотреть прямую трансляцию

«Балтика» — «Локомотив»: во сколько начнётся матч Кубка, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 28 ноября, «Балтика» встретится с «Локомотивом» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Команды сыграют на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра матча выступит Сергей Чебан из Москвы. Время начала игры — в 18:15 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
28 ноября 2023, вторник. 18:15 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Локомотив М
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В матче первого круга Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Локомотив» обыграл «Балтику» со счётом 3:2. В сентябре 2019 года команды встречались на стадии 1/16 финала Кубка России, тогда победу одержали калининградцы (1:1, 5:4 — по пенальти).

В последних пяти матчах с учётом всех соревнований «Балтика» одержала только одну победу — над «Ахматом» (4:1) на групповом этапе Кубка России. «Локомотив» в пяти последних матчах выиграл дважды — у «Ахмата» (2:1) в РПЛ и у «Рубина» (3:0) в Кубке.

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