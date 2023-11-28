Экс-хавбек «Зенита» Евсеев: у Спаллетти было своеобразное поведение

Бывший полузащитник «Зенита» и «Урала», а ныне игрок «Текстильщика» Алексей Евсеев вспомнил о периоде работы под руководством экс-тренера сине-бело-голубых Лучано Спаллетти.

«Был момент на тренировке. Игрок отвернулся и начал смотреть в другую сторону. Ему пошёл пас и он пропустил мяч. Спаллетти прибежал на ускорении с одного фланга на другой, упал и начал показывать, что игрок спит и храпит. Типа просыпайся. Все, конечно, посмеялись. У Спаллетти было своеобразное поведение. Можно ли сказать, что иностранные тренеры отличаются в плане построения команды, в тренировочном процессе? Может быть, так и есть. У иностранного тренера всё чётко расписано. Ему лучше знать, когда крикнуть, а когда похвалить. Но опять же, сейчас вы это напишете, а мне скажут: «Чего это иностранные тренеры хорошие, а русские нет?» Опять начнётся обсуждение людей. При всех тренерах была нормальная атмосфера», — приводит слова Евсеева «РБ Спорт».

Евсеев — воспитанник академии «Зенита». С лета 2023 года полузащитник играет за «Текстильщик», который выступает во Второй лиге, дивизион А, группа «Серебро». В сезоне-2022/2023 россиянин играл за «Уфу» на правах аренды и провёл за этот клуб 21 матч в Мелбет Первой лиге, забив четыре гола.