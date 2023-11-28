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Булыкин: игра с «Крыльями» никак не повлияет на «Локомотив» в матче с «Балтикой»

Булыкин: игра с «Крыльями» никак не повлияет на «Локомотив» в матче с «Балтикой»
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от кубкового матча железнодорожников с «Балтикой». Команды сыграют в первом матче 1/4 финал Пути РПЛ Фонбет Кубка России сегодня, 28 ноября. Встреча пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде и начнётся в 18:15 мск.

«Фаворита в этом матче нет, хоть и положение «Локомотива» в турнирной таблице выше. «Балтика» всем даёт бой, забивает и хорошо играет дома. Лёгкой прогулки точно не будет. Но «Локомотив» — кубковая команда.

Верю, что игра в чемпионате с «Крыльями», после которой они чувствовали себя не в своей тарелке, никак не повлияет на них психологически. «Локомотив» может одолеть «Балтику» на выезде, но будет очень сложно», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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