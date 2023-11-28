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Источник: Матвей Сафонов избежал серьёзной травмы головы

Источник: Матвей Сафонов избежал серьёзной травмы головы
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Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов избежал серьёзной травмы головы. У вратаря не подтвердилось сотрясение мозга, информирует «РБ Спорт».

Согласно сведениям источника, в Краснодаре Сафонову сделали МРТ, по итогам которой сотрясение мозга обнаружено не было. Сафонов в порядке и будет готов принять участие в матче 17-го тура чемпионата России. Ближайшим соперником «Краснодара» станет «Оренбург».

Напомним, Матвей Сафонов получил травму в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом», когда столкнулся с защитником своей же команды Витором Торменой. «Краснодар» проиграл со счётом 1:3.

В нынешнем сезоне Сафонов провёл 16 матчей в РПЛ и пропустил 11 мячей. Контракт 24-летнего голкипера с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года.

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