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«Тоттенхэм» рассматривает Тодибо в качестве первостепенного трансфера грядущей зимой

«Тоттенхэм» рассматривает Тодибо в качестве первостепенного трансфера грядущей зимой
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Защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо является основной трансферной целью лондонского «Тоттенхэма» на зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Evening Standard.

По информации источника, «шпоры» смогут приобрести французского футболиста за сумму в £ 39 млн (€ 44 млн). Однако подчёркивается, что в борьбе за 23-летнего защитника лондонский клуб столкнётся с серьёзной конкуренцией в лице «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед».

Напомним, в нынешнем сезоне Тодибо принял участие в 11 матчах чемпионата Франции, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение футболиста с «Ниццей» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость француза составляет € 30 млн.

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