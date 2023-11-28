Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ПСЖ — Ньюкасл Юнайтед. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Булыкин: победа «Динамо» над ЦСКА — хорошо, но на «Зенит» будут настраиваться по-особому

Булыкин: победа «Динамо» над ЦСКА — хорошо, но на «Зенит» будут настраиваться по-особому
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем противостоянии московского «Динамо» с «Зенитом» на стадии 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Динамо» будет стараться повторить прошлогоднюю победу, но сейчас «Зенит» в хорошей форме, и «Динамо» придётся тяжело. «Зенит» — фаворит этой встречи, но «Динамо» может удивить, если хорошо настроятся на матч.

Небольшой психологический подъём у динамовцев будет после победы над ЦСКА, но это не основной фактор, который поможет «Динамо» победить. Это всё хорошо, но на «Зенит» все будут настраиваться по-особому», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, «Зенит» становился чемпионом России в пяти последних сезонах подряд.

Материалы по теме
«Динамо» — «Зенит». Сергей Семак рассчитывал на другой сценарий
«Динамо» — «Зенит». Сергей Семак рассчитывал на другой сценарий
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android