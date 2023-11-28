Булыкин: победа «Динамо» над ЦСКА — хорошо, но на «Зенит» будут настраиваться по-особому

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем противостоянии московского «Динамо» с «Зенитом» на стадии 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Динамо» будет стараться повторить прошлогоднюю победу, но сейчас «Зенит» в хорошей форме, и «Динамо» придётся тяжело. «Зенит» — фаворит этой встречи, но «Динамо» может удивить, если хорошо настроятся на матч.

Небольшой психологический подъём у динамовцев будет после победы над ЦСКА, но это не основной фактор, который поможет «Динамо» победить. Это всё хорошо, но на «Зенит» все будут настраиваться по-особому», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, «Зенит» становился чемпионом России в пяти последних сезонах подряд.