Алисон Бекер может выбыть до нового года из-за травмы, полученной в игре с «Сити»

Вратарь «Ливерпуля» Алисон Бекер может больше не принять участия в матчах своей команды до конца текущего года из-за повреждения, которое он получил в минувшем туре АПЛ с «Манчестер Сити» (1:1). Об этом сообщает Evening Standard.

По информации источника, с наибольшей вероятностью бразильский голкипер получил травму подколенного сухожилия.

Ранее главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп заявил, что ему ничего не известно о характере травмы Алисона и что необходимо дождаться результатов медицинского обследования.

Напомним, в нынешнем сезоне бразилец принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в пяти из которых сыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.