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Сборная Германии U17 обыграла Аргентину и вышла в финал юношеского чемпионата мира

Сборная Германии U17 обыграла Аргентину и вышла в финал юношеского чемпионата мира
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Завершился матч 1/2 финала юношеского чемпионата мира до 17 лет между сборными Аргентины и Германии. Команды играли на стадионе «Манахан» в Суракарте (Индонезия). Стартовый свисток прозвучал в 11:30 мск. В основное время матча команды сыграли со счётом 3:3, но в серии пенальти более мастеровитой оказалась немецкая национальная команда (4:2).

На девятой минуте встречи счёт открыл нападающий сборной Германии Парис Бруннер. На 36-й минуте форвард Аргентины Агустин Руберто сравнял счёт в матче. На 45+4-й минуте Руберто оформил дубль.

На 52-й минуте свой второй гол в матче также забил Бруннер. На 69-й минуте нападающий сборной Германии Макс Моэрстедт забил победный гол немцев в этой игре. На 90+7-й минуте Агустин Руберто оформил хет-трик и спас свою команду от поражения в основное время матча.

В послематчевой серии пенальти успешнее оказалась сборная Германии.

Таким образом, немецкая национальная команда добыла место в финале чемпионата мира. Её соперник определится сегодня, 28 ноября. Во втором полуфинале сборная Франции сыграет с Мали. Игра начнётся в 15:00 мск.

U17 ЧМ-2023 . 1/2 финала
28 ноября 2023, вторник. 11:30 МСК
Аргентина U17
Окончен
3 : 3
2 : 4
Германия U17
0:1 Бруннер – 9'     1:1 Руберто – 36'     2:1 Руберто – 45+4'     2:2 Бруннер – 58'     2:3 Моэрстедт – 69'     3:3 Руберто – 90+7'    
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