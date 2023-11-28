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Алексей Евсеев: думаю, за чемпионство будут бороться только «Краснодар» и «Зенит»

Алексей Евсеев: думаю, за чемпионство будут бороться только «Краснодар» и «Зенит»
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Бывший полузащитник «Зенита» и «Урала», а ныне игрок «Текстильщика» Алексей Евсеев поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ сезона-2023/2024.

«Может ли кто-то вмешаться в борьбу за золото, кроме «Краснодара» и «Зенита»? Думаю, что нет. Почему «Зенит» становится чемпионом? Он набирает очки там, где должен. А те команды, которые говорят, что борются за чемпионство – ЦСКА, «Спартак», «Динамо», – могут сыграть вничью с аутсайдерами, проиграть. У «Зенита» такого нет. Он стабильно набирает очки с командами из второй восьмёрки», — приводит слова Евсеева «РБ Спорт».

«Зенит» после 16 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона возглавляет турнирную таблицу, опережая идущий следом «Краснодар» на одно очко.

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