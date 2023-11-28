Президент чилийского «Коло-Коло» подтвердил, что вингер Томпсон может перейти в «Оренбург»

Руководство чилийского «Коло-Коло» приняло решение о том, чтобы отпустить своего вингера Джорди Томпсона в «Оренбург» на правах аренды с возможностью дальнейшего выкупа за $ 1,2 млн (€ 1,1 млн).

«Мы приняли предложение, и в течение недели будет видно, как оно может быть реализовано, на данный момент это хорошее решение. Однако переход футболиста зависит от нескольких вещей. Сейчас мы скорее занимается юридическими вопросами, решения практически приняты», — приводит слова президента «Коло-Коло» Альфредо Штёвинга TNT Sports.

Подчёркивается, что переход 19-летнего футболиста в российский клуб может быть осложнён тем обстоятельством, что на текущий момент он находится под домашним арестом из-за обвинений своей бывшей девушки в насилии.