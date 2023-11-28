Сёмин: команды Семака после зимней паузы играют лучше, Ивич в наших условиях не работал

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о ходе чемпионской гонки в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Борьба за чемпионство ещё будет. Основное значение будет иметь подготовительный этап, который будет перед второй частью сезона. Но в данной ситуации я предпочтение отдам Семаку. Он уже прекрасно знает, как проходить такой долгий период подготовки. Его команды после зимней паузы всегда играют значительно лучше. А Ивич в наших условиях раньше не работал. Если быстро поймёт все нюансы и сможет правильно сработать, значит, ещё поборется. У «Краснодара» хороший состав. Отсутствие основного нападающего всегда играет большую роль. Но у них хорошая скамейка», — приводит слова Сёмина Metaratings.

После 16 туров РПЛ сезона-2023/2024 «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, опережая идущий вторым «Краснодар» на одно очко.