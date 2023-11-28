Никита Медведев: любой вратарь скажет, что Кафанов — лучший

Голкипер «Ростова» Никита Медведев признался, что считает тренера вратарей жёлто-синих и сборной России Виталия Кафанова лучшим тренером. При этом Медведев отказался выделять самых сильных голкиперов Российской Премьер-Лиги.

«Кто лучший вратарь РПЛ? Не люблю кого-то выделять. В каждой команде есть два сильных вратаря. Никого не выделю, все здорово играют, большая конкуренция.

Большая конкуренция означает, что в России вратарский цех растёт? Конечно. Потому что Кафанов — лучший. Я думаю, можно спросить у любого другого вратаря, и он ответит точно так же», — приводит слова Никиты Медведева «РБ Спорт».

Напомним, Никита Медведев перешёл в «Ростов» из казанского «Рубина». Трансфер состоялся в 2022 году.