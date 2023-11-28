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ЦСКА везёт свои мячи на матч с «Ростовом»

ЦСКА везёт свои мячи на матч с «Ростовом»
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Московский ПФК ЦСКА везёт свои мячи красного цвета на игру 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом». Армейцы решили перестраховаться на случай снежной погоды в Ростове-на-Дону.

«Мы не знаем, с какой погодой столкнёмся на матче в Ростове-на-Дону, поэтому, учитывая недавние проблемы с мячами, мы везём свои», — сообщается в клубном телеграм-канале ПФК ЦСКА.

Напомним, первый матч 1/4 финала Пути РПЛ между «Ростовом» и ПФК ЦСКА состоится 29 ноября в Ростове-на-Дону. Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена». Матч обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. Стартовый свисток — в 18:15 по московскому времени. Ответная встреча пройдёт после зимнего перерыва в сезоне — 12 марта 2024 года.

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