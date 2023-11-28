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Карвахаль: если игрокам нужно снизить зарплату ради облегчения календаря, мы готовы

Карвахаль: если игрокам нужно снизить зарплату ради облегчения календаря, мы готовы
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Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль выразил недовольство перегруженным графиком, в котором вынуждены играть футболисты.

«Список матчей очень требователен, это сложно. Я полностью согласен с Карло Анчелотти и всеми, кто сказал то же самое. Тот факт, что так много травм, не является нормальным. Быть готовым на 100% каждые три дня достаточно сложно. Если нам придётся снизить заработную плату ради того, чтобы облегчить календарь, то мы сделаем это. Мы никогда не говорили, что не будем снижать зарплату», — приводит слова Карвахаля Madrid Universal в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, завтра, 29 ноября, в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «сливочные» сыграют с «Наполи». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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