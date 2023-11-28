Асхабадзе: до конца весны пройдут процедуры по лицензированию арены «Факела»

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал о процессе реконструкции Центрального стадиона профсоюзов. По его словам, лицензирование арены воронежского клуба пройдёт до конца весны.

«10-тысячный стадион станет домашней ареной «Факела» на определённый срок, во время которого будет проводиться реконструкция Центрального стадиона профсоюзов. В данном направлении ведётся активная работа. Насколько мне известно, уже в стадии проработки вопрос формирования окончательного проектного решения по стадиону. После завершения проекта, согласно стратегии клуба, планируем, что 10-тысячник будет забит соревнованиями, начиная с молодёжной команды и ЮФЛ, женскими командами всех возрастов

В одном городе у клуба будут две современные и сертифицированные арены, что позволяет нам не искать место проведения матча в другом регионе страны. Также там будут проводиться матчи ветеранов, разные активности среди болельщиков, но это стратегия трёх-четырёх лет, а сейчас мы и власти Воронежа полностью сконцентрированы на том, чтобы закончить строительство и уже весной ввести арену в эксплуатацию. Это значит провести все процедуры по лицензированию и тестовый матч, чтобы в следующий сезон войти с новой ареной, которая будет соответствовать всем современным тенденциям», — приводит слова Асхабадзе интернет-портал RT.