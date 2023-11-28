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Бальбуэна: не знаю, почему в сборную России не вызываются игроки «Динамо»

Бальбуэна: не знаю, почему в сборную России не вызываются игроки «Динамо»
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Парагвайский защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна высказался об отсутствии игроков московской команды в составе национальной команды России.

«Я не знаю, почему в сборную России не вызываются игроки «Динамо». Это вопрос к главному тренеру. Любой российский футболист мог бы сыграть за сборную. Тюкавин не исключение. Также я могу представить в будущем товарищеский матч между сборными России и Парагвая. Это было бы здорово», — приводил слова Бальбуэны Metaratings.

В нынешнем сезоне 32-летний парагваец провёл за «Динамо» 13 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги и записал на свой счёт одну результативную передачу. Бело-голубые после 16 туров занимают третье место в турнирной таблице, набрав 28 очков.

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