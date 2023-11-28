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Стукалов может заменить Бояринцева на посту главного тренера «Сокола»

Стукалов может заменить Бояринцева на посту главного тренера «Сокола»
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Денис Бояринцев покинет пост главного тренера «Сокола», а основным кандидатом ему на смену является Алексей Стукалов, информирует Metaratings.

Согласно сведениям источника, бывший наставник «Ротора» получил предложение от «Сокола». В ответ специалист выдвинул ряд условий, которые касаются комплектования команды. Стороны находятся в процессе обсуждения потенциального сотрудничества.

Напомним, Денис Бояринцев возглавил «Сокол» в мае 2023 года. В последнее время у «Сокола» значительно ухудшились результаты — команда не выигрывает 12 матчей. Сейчас подопечные Бояринцева идут в зоне вылета турнирной таблицы Первой лиги, занимая 16-ю строчку. В активе «Сокола» 20 очков за 20 матчей. Возглавляет таблицу Первой лиги махачкалинское «Динамо» (37).

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