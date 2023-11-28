Карраскаль: я поддерживаю контакт с игроками ЦСКА, там у меня много товарищей

Колумбийский полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль рассказал, с кем продолжает общаться из ЦСКА после ухода из московского клуба.

«Я по-прежнему поддерживаю контакт с игроками ЦСКА. У меня много товарищей как среди русских футболистов, так и среди иностранцев: Роша, Мендес, Чалов и так далее. Они хорошие ребята. Рад знакомству с ними», — приводит слова Карраскаля Metaratings.

Карраскаль выступал за ЦСКА с февраля по август 2023 года. На его счету семь голов и семь результативных передач в 47 матчах. В девяти матчах Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона 25-летний футболист «Динамо» не совершил ни одного результативного действия. Бело-голубые после 16 туров занимают третье место в турнирной таблице, набрав 28 очков.