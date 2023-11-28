Агент Тюкавина: присылают предложения каждые два дня, но этот сезон закончим в «Динамо»

Алексей Сафонов, являющийся агентом нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о будущем футболиста бело-голубых.

«Мы ведём диалог с «Динамо» о контракте. Предложения были ещё и летом — причём не два, а больше. Встречаться — это не значит жениться. Если говорить о конкретике, то пусть присылают в клуб. Мне присылают предложения из Европы каждые два дня, но это не значит, что нужно в колокол бить. Пока что мы в «Динамо». По крайней мере, этот сезон мы точно закончим в «Динамо», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Тюкавину 21 год, он является воспитанником «Динамо», за основную команду форвард выступает с января 2021 года. В текущем сезоне нападающий провёл за команду 20 матчей в различных турнирах, забив восемь мячей и отдав пять результативных передач. «Динамо» после 16 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 располагается на третьем месте в турнирной таблице, набрав 28 очков.