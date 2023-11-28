«Милан» — «Боруссия»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 28 ноября, в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 встретятся итальянский «Милан» и немецкая «Боруссия» Дортмунд. Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Начало матча — в 23:00 по московскому времени. Встречу обслужит румынская бригада арбитров, которую возглавит Иштван Ковач.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Милан» — «Боруссия» Дортмунд.

«Боруссия» набрала семь очков в четырёх матчах группового этапа и занимает первое место в турнирной таблице группы F. Милан с пятью очками находится на третьей строчке в таблице квартета. В группе F также выступают «ПСЖ» (шесть очков — второе место) и «Ньюкасл Юнайтед» (четыре очка — четвёртое место).