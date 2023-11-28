Сёмин: у «Динамо» очень сильная скамейка. Их можно назвать фаворитами в матче с «Зенитом»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мыслями о предстоящем матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским «Динамо» и «Зенитом».

«В Кубке России фаворита не бывает. Обе эти команды находятся сейчас в хорошем состоянии. «Динамо» и «Зенит» выиграли свои последние матчи в РПЛ. Они являются соседями по турнирной таблице. «Динамо» выдало шикарный второй тайм против ЦСКА. У них очень сильная скамейка. По последним матчам даже можно сказать, что «Динамо» фаворит в матче с «Зенитом». Они точно дадут питерцам бой. Нас ждёт интересный кубковый матч», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Команды сыграют в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России завтра, 29 ноября. Игра пройдёт на «ВТБ Арене» и начнётся в 18:15 мск.