Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ПСЖ — Ньюкасл Юнайтед. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

37-летний Нойер продлит контракт с «Баварией» до лета 2025 года

37-летний Нойер продлит контракт с «Баварией» до лета 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер готов продлить контракт с немецким клубом до лета 2025 года. Об этом сообщает журналист Флориан Платтенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, стороны находятся на очень продвинутой стадии переговоров и близки к 100-процентному завершению сделки. Дата официального объявления ещё не назначена, но это может произойти ещё до конца календарного года.

Напомним, действующее трудовое соглашение немецкого вратаря рассчитано до лета 2024 года.

В конце минувшего октября Нойер впервые принял участие в матче после того, как восстановился от перелома ноги, который получил прошедшей зимой. На текущий момент 37-летний голкипер сыграл в шести матчах во всех турнирах, в которых три раза оставил свои ворота в неприкосновенности.

Материалы по теме
«Бавария» проявляет интерес к защитнику «Барселоны» Араухо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android