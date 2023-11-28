37-летний Нойер продлит контракт с «Баварией» до лета 2025 года

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер готов продлить контракт с немецким клубом до лета 2025 года. Об этом сообщает журналист Флориан Платтенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, стороны находятся на очень продвинутой стадии переговоров и близки к 100-процентному завершению сделки. Дата официального объявления ещё не назначена, но это может произойти ещё до конца календарного года.

Напомним, действующее трудовое соглашение немецкого вратаря рассчитано до лета 2024 года.

В конце минувшего октября Нойер впервые принял участие в матче после того, как восстановился от перелома ноги, который получил прошедшей зимой. На текущий момент 37-летний голкипер сыграл в шести матчах во всех турнирах, в которых три раза оставил свои ворота в неприкосновенности.