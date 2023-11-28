Галактионов: по‑спортивному злы на себя, на то, как сложилась концовка матча с «Крыльями»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о предстоящем матче 1/4 Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Балтикой».

«Играем через два дня на третий. Посвятили эти дни восстановлению и теории. Вчера удалось провести только разминку. С точки зрения эмоциональной составляющей мы по‑спортивному злы на себя, на то, как сложилась концовка матча (с «Крыльями Советов. — Прим. «Чемпионата»), который мы должны были выигрывать, но сами упустили победу. Сегодня вся команда настроена, чтобы наше спортивное самолюбие взыграло и мы добились победы.

Мы прекрасно знаем, что «Балтика» хорошо организована. Несмотря на место в таблице чемпионата, видно, что у них есть игровая дисциплина. Ожидаем тяжёлого матча. Изменения в стартовом составе? Мы действуем пошагово. Есть сегодняшний матч, сегодняшняя стратегия. Надеемся, что игроки, которые не принимали участия или мало сыграли в прошлой игре, внесут свежую кровь в характер сегодняшней игры», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

Сегодня, 28 ноября, «Балтика» встретится с «Локомотивом» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Команды сыграют на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра матча выступит Сергей Чебан из Москвы. Время начала игры — 18:15 мск.