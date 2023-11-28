Игнашевич: игра в Воронеже в РПЛ для «Балтики» важнее, чем матч с «Локомотивом» в Кубке

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич высказался о предстоящем матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом».

«Успела ли «Балтика» после тяжелейшего матча со «Спартаком» настроиться на игру с «Локомотивом»? Игра ответит на все вопросы. Но я думаю, что через два дня на третий проводить второй домашний матч — не самая сложная задача.

Что можно ожидать от «Балтики» в плане результативности? Наша история в чемпионате показательна, после 16 туров у нас немного забитых мячей. Да, в матчах Кубка бывают экспериментальные составы, может быть, футболисты более раскованно действуют, поэтому здесь мы больше забиваем. Надеюсь, что и в игре с «Локомотивом» эта традиция продолжится.

Когда ждать восстановления вратаря Сергея Бориско после травмы? У него всё не так серьёзно, есть небольшое мышечное повреждение. Будем надеяться, что к игре с «Факелом» он уже будет доступен.

При выборе состава на игру держали в голове предстоящий матч в РПЛ с «Факелом»? Конечно, держим. С этим и связаны изменения в составе, также планируем провести определённые замены. Надеемся, что через игру с «Локомотивом» подготовимся к матчу в Воронеже. Сегодняшний матч можно назвать подготовительным? На данном отрезке игра в Воронеже для нас важнее», — сказал Игнашевич в эфире «Матч ТВ».

Сегодня, 28 ноября, «Балтика» встречается с «Локомотивом» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Команды играют на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра матча выступает Сергей Чебан из Москвы. Время начала игры — 18:15 мск.