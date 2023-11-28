Мор — о ситуации с Галактионовым: категорически против дисквалификации за какие‑то слова

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался о возможной дисквалификации главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова за слова о судействе после матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (3:3).

«Это очень плохо для команд. Больно смотреть на дисквалификации, я категорически против дисквалификации за какие‑то слова, но понимаю, что таков закон, если её не будет, то получится бардак. Одно дело, когда жёсткий стык, кто‑то прыгнул в ногу, а когда глупо сказанные слова — это эмоции. Хотелось бы, чтобы за такие нарушения были минимальные дисквалификации, это не нанесение ущерба здоровью, за что нужно максимально дисквалифицировать», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Напомним, после игры на флеш-интервью главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов назвал судейство в матче с «Крыльями Советов» бардаком (в оригинале было использовано нецензурное слово) и добавил, что если это и нравится кому‑то, то им — нет.