Гладилин: в матчах, когда Абаскаль не ставил Соболева, у «Спартака» была другая тактика

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о взаимоотношениях главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля с форвардом Александром Соболевым.

«В футболе бывает, что у тренера и игрока есть недопонимание — это вопрос не новый. Нападающий должен выполнять свою работу: забивать голы и создавать голевые моменты. Тренер решает, ставить игрока или нет. В матчах, когда Абаскаль не ставил Соболева, он выпускал впереди троих быстрых нападающих, была другая тактика.

Возможно, Соболев не выполнял требования тренера как нападающий, который должен забивать голы и создавать моменты. У Абаскаля могли быть претензии. Ни один тренер, молодой он или опытный, никогда не будет поступать во вред себе. Любой тренер зависит от результата. Игрок может быть несимпатичен тренеру. Но если он даёт результат, делает свою работу, забивает и создаёт моменты, тренер будет ставить его в состав», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.