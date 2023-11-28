Андрей Червиченко: мне кажется, «Зенит» споткнётся о нынешнее «Динамо»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящей игры между столичным «Динамо» и петербургским «Зенитом». Команды сыграют в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России завтра, 29 ноября. Встреча пройдёт в Москве на «ВТБ Арене» и начнётся в 18:15 мск.

«Матч «Зенита» с «Динамо» будет интересным. «Динамо» может огорчить «Зенит», как это было в прошлом сезоне в Кубке России. Мне кажется, «Зенит» споткнётся о нынешнее «Динамо» — они сейчас так позитивно идут вверх, поэтому всё возможно», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в матче первого круга Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 московское «Динамо» на выезде одержало победу над петербургским «Зенитом» со счётом 3:2.