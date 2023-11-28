Талалаев: на данный момент мало кто может сравниться с «Химками» по уровню футбола в ФНЛ

Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев подвёл итоги первой части сезона Мелбет Первой лиги для своей команды.

«Я доволен своими ребятами. Мне ставилась задача создать новую команду. Сейчас по уровню футбола в Первой лиге с нами, наверное, мало кто сравнится. Это моё убеждение, моё видение футбола, никому его не навязываю.

Но есть такой коэффициент зрелищности — если вы посмотрите, к нам близко ни одна команда ФНЛ не подбирается. И в матче с Хабаровском нам не хватило пары-тройки голов, чтобы уйти в отпуск с другим настроением. Хотя я полностью удовлетворён тем, как моя команда играет в футбол», — приводит слова Талалаева «РБ Спорт».

На данный момент «Химки» занимают второе место в турнирной таблице Первой лиги. В 20 играх команда Талалаева набрала 36 очков и отстаёт от лидирующего махачкалинского «Динамо» на один балл.