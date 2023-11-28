Талалаев: поддерживаю Калешина. У нас требуются изменения в системе управления футболом

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев порассуждал над словами наставника «Акрона» Евгения Калешина о деградации отечественного футбола.

«Что думаю о словах Калешина о деградации футбола в России? Обратитесь к Андрею Владимировичу Лексакову. Лет 15 назад я пришёл к нему с тем же самым и точно так же реагировал на то, что происходит вокруг. И тогда он мне сказал: «Андрей, поживи, поучись и поработай, и ты поймёшь, что система не так плоха, но законы и устои, которые есть в системе, очень тяжело переделать, поэтому всё нужно делать постепенно.

Я поддерживаю Евгения Калешина в том, что у нас требуются изменения в системе управления футболом, но не всё так категорично. Я редко комментирую слова других людей, просто мне нравится Женин подход, мы всё время на связи, многие идеи обсуждаем», — приводит слова Талалаева «РБ Спорт».