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Игрок «Оренбурга» Перес: мне нравится быть защитником и добавлять к этому забитые голы

Игрок «Оренбурга» Перес: мне нравится быть защитником и добавлять к этому забитые голы
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Аргентинский защитник «Оренбурга» Матиас Перес высказался о своей результативности в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Спасибо богу за возможность работать над собой изо дня в день на тренировках и на матчах. На позиции центрального защитника не всегда забивается много голов, поэтому это особенно приятно. Мне нравится искать возможности для создания голов — буду стараться не только выполнять свои функции защитника, но и помогать команде всевозможными способами. Не хочу менять позицию. Мне нравится быть защитником и добавлять к этому забитые голы», — приводит слова Переса Metaratings.

В 15 матчах чемпионата России 24-летний аргентинец забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

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