Радченко: «Зенит» выглядит предпочтительнее «Динамо». Матч не будет принципиальным

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о предстоящем матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между сине-бело-голубыми и московским «Динамо».

«Не думаю, что матч будет принципиальным для «Зенита». Наверное, будет ротация в составе. «Зенит» захочет взять реванш за поражение в первом круге. Но уверен, что игроки не будут особенно настраиваться на этот матч. Думаю, «Зенит» — фаворит этого матча, потому что и у «Динамо» будет ротация состава. «Зенит» сейчас выглядит более предпочтительным», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, завтра, 29 ноября, «Динамо» и «Зенит» сыграют в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча пройдёт в Москве на «ВТБ Арене». Она начнётся в 18:15 по столичному времени.