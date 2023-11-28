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Радченко: «Зенит» выглядит предпочтительнее «Динамо». Матч не будет принципиальным

Радченко: «Зенит» выглядит предпочтительнее «Динамо». Матч не будет принципиальным
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Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о предстоящем матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между сине-бело-голубыми и московским «Динамо».

«Не думаю, что матч будет принципиальным для «Зенита». Наверное, будет ротация в составе. «Зенит» захочет взять реванш за поражение в первом круге. Но уверен, что игроки не будут особенно настраиваться на этот матч. Думаю, «Зенит» — фаворит этого матча, потому что и у «Динамо» будет ротация состава. «Зенит» сейчас выглядит более предпочтительным», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, завтра, 29 ноября, «Динамо» и «Зенит» сыграют в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча пройдёт в Москве на «ВТБ Арене». Она начнётся в 18:15 по столичному времени.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
29 ноября 2023, среда. 18:15 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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