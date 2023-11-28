«Балтика» — «Локомотив»: хозяева сравняли счёт в матче

В эти минуты проходит первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Балтикой» и «Локомотивом». Команды играют на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра матча выступает Сергей Чебан из Москвы. Стартовый свисток прозвучал в 18:15 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 65-й минуте игрок «Балтики» Тигран Аванесян сравнял счёт в матче.

В матче первого круга Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Локомотив» обыграл «Балтику» со счётом 3:2. В сентябре 2019 года команды встречались на стадии 1/16 финала Кубка России, тогда победу одержали калининградцы (1:1, 5:4 — по пенальти).

В последних пяти матчах с учётом всех соревнований «Балтика» одержала только одну победу — над «Ахматом» (4:1) на групповом этапе Кубка России. «Локомотив» в пяти последних матчах выиграл дважды — у «Ахмата» (2:1) в РПЛ и у «Рубина» (3:0) в Кубке.